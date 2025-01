132 km/h - z taką prędkością poruszał się 18-letni kierowca forda w czasie śmiertelnego wypadku w Bzówkach w sobotę, 28 grudnia, informuje tvn24.pl. Zginął w nim policjant komendy w Kutnie, aspirant sztabowy Kacper Winkler, który był też strażakiem ochotnikiem. Obaj prowadzący zderzyli się na drodze krajowej nr 91, gdy mundurowy wyjeżdżał ze stacji paliw, gdzie wcześniej tankował.

18-latek został po zdarzeniu przetransportowany do szpitala, który opuścił już następnego dnia, natomiast 42-letni policjant zginął na miejscu. Według wstępnych ustaleń prokuratury obaj kierowcy mogli popełnić błąd, ale na razie nie przesądza to o winie któregokolwiek z nich, bo domniemany sprawca zostanie wskazany na dalszym etapie postępowania.

Jak powiedział tvn24.pl Krzysztof Kopania, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi, policjant włączający się do ruchu mógł popełnić błąd, ale należy podkreślić, że w czasie wypadku było ciemno i panowała mgła. Nie bez winy może być również kierujący fordem kuga.

