Ksiądz znany z YouTube'a przeciwny "degradacji" religii w szkołach

Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje zmiany dotyczące religii w szkołach, w tym ograniczenie liczby lekcji do jednej w tygodniu. Przedmiot ma również inaugurować lub kończyć zajęcia danego dnia, a do tego, to już postanowione, nie będzie się on liczyć do średniej ocen.

Znany z YouTube'a ksiądz Rafał Główczyński, który prowadzi kanał "Ksiądz z osiedla", jest, jak informuje serwis Edziecko.pl, kolejnym duchownym, który postanowił się odnieść do powyższych propozycji. W jednym ze swoich ostatnich nagrań powiedział, że powinny być one wcześniej konsultowane. Ksiądz podzielił się również swoimi doświadczeniami dotyczącymi podejścia młodych ludzi do lekcji religii.

