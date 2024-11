Najpierw Beko, teraz to? Kolejna firma szykuje grupowe zwolnienia. To nie będą spokojne święta

Nowe ceny za badanie techniczne dla kierowców

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP zaproponowało nowe ceny za badanie techniczne dla kierowców - informuje serwis auto.dziennik.pl. Kwota 98 zł, którą płacimy obecnie, miałaby znacznie wzrosnąć i osiągnąć poziom 260 zł. Dlaczego ceny za badanie techniczne dla kierowców mają być tak duża w porównaniu z dotychczasowymi? Jak się okazuje, opłaty za powyższe usługi nie były waloryzowane aż od 2004 r., i to mimo wielokrotnych apeli SIiT RP.

Czy będzie coroczna waloryzacja cen za badanie techniczne?

Wiele stacji kontroli pojazdów boryka się przez to z problemami finansowymi, a tylko w pierwszej połowie tego roku zamkniętych zostało, jak wynika z danych Centralnej Ewidencji Pojazdów, 118 takich obiektów.

- Kwota 260 zł to zapewne suma niewystarczająca, ale na początek stanowi pewne odbicie od dna dla właścicieli SKP w Polsce. Dążymy do tego, aby opłaty za badania techniczne pojazdów były waloryzowane corocznie np. przy okazji podnoszenia minimalnego wynagrodzenia. To również było postulatem zawartym w naszej petycji. Mechanizm waloryzacji opłat za badania techniczne jest zdecydowanie konieczny, aby właściciele stacji kontroli pojazdów w Polsce nie musieli już więcej zwracać się do rządu o zmianę tych opłat - mówi Artur Sałata, wiceprezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP w Krośnie, którego cytuje auto.dziennik.pl.

Ceny za badanie techniczne dla kierowców 2024

Warto przypomnieć, że 98 zł to podstawowa cena za badanie techniczne dla kierowców aut osobowych, bo część z nich obowiązują jeszcze inne stawki:

dla kierowców samochodów wyposażonych w instalację gazową: 162 zł

dla kierowców pojazdów ciężarowych: 153 zł

dla kierowców motocykli: 62 zł.

W przypadku ceny za badanie techniczne dla kierowców aut osobowych właścicielowi stacji kontroli pojazdów, po odliczeniu podatku, zostaje ok. 60 z 98 zł.