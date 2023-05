Opel bez kierowcy jechał prosto na przystanek w Łodzi! Świadkowie ruszyli, by go zepchnąć [ZDJĘCIA]

Ciało 15-latki pod wieżowcem na Widzewie. Wielka tragedia w Łodzi

Prokuratura Rejonowa Łódź-Widzew wyjaśnia, co doprowadziło do śmierci 15-latki, które ciało znaleziono pod wieżowcem na Widzewie. Zwłoki dziewczyny ujawniono we wtorek, 16 maja, w godzinach porannych. Policja w Łodzi potwierdza tylko, że doszło do takiego zdarzenia, ale nie komentując okoliczności natrafienia na ciało. Organy ścigania nie potwierdzają również informacji serwisu dzienniklodzki.pl o tym, że 15-latka miała targnąć się na swoje życie, skacząc z 10. piętra budynku. Jak dodaje portal, Prokuratura Rejonowa Łódź-Widzew zabezpieczyła jej telefon i planuje przesłuchanie osób z najbliższego otoczenia zmarłej. O jej śmierci została również powiadomiona szkoła, do której uczęszczała. Więcej informacji na ten temat opublikujemy niebawem.

Gdzie szukać pomocy? Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

Sonda Czy śmierć dziecka to najgorsza rzecz, jaka może spotkać człowieka? Tak Nie