Chojny. Śmiertelny wypadek na S8. Wiadomo, kim były ofiary

Policja w Wieruszowie wyjaśnia przyczyny śmiertelnego wypadku na S8 w Chojnach, do którego doszło w poniedziałek, 24 listopada. Ok. godz. 6.30, na pasie prowadzącym w kierunku Wrocławia, zderzyły się cztery pojazdy. Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że kierujący busem dostawczym (podróżowało nim 5 mężczyzn) uderzył w nieznanych okolicznościach w pojazdy stojące na prawym pasie trasy, wśród których były dwa samochody ciężarowe i kolejne auto dostawcze.

- Na miejscu zginęli dwaj 42-latkowie (jeden z nich prawdopodobnie prowadził dostawczaka), 45- i 54-latek. Ranny mężczyzna, który został zabrany śmigłowcem LPR do szpitala, ma 22 lata - przekazał w rozmowie z "Super Expressem" st. asp. Piotr Siemicki, rzecznik KPP w Wieruszowie.

Co najmniej 3 z podróżujących busem mężczyzn to mieszkańcy województwa świętokrzyskiego.

