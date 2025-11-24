Cztery osoby zginęły na S8 w Łódzkiem. Wiemy, kim były ofiary! To mieszkańcy innego województwa

Michał Michalak
2025-11-24 12:12

Czterej mężczyźni, którzy zginęli w poniedziałek, 24 listopada, w wypadku w Chojnach na trasie S8, to dwaj 42-latkowie, 45- i 54-latek, prawdopodobnie mieszkańcy województwa świętokrzyskiego. Jedyną osobą z busa dostawczego, która przeżyła zdarzenie, jest 22-letni pasażer, który został zabrany śmigłowcem LPR do szpitala. W wypadku brały udział aż cztery pojazdy.

Chojny. Śmiertelny wypadek na S8. Wiadomo, kim były ofiary

Policja w Wieruszowie wyjaśnia przyczyny śmiertelnego wypadku na S8 w Chojnach, do którego doszło w poniedziałek, 24 listopada. Ok. godz. 6.30, na pasie prowadzącym w kierunku Wrocławia, zderzyły się cztery pojazdy. Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że kierujący busem dostawczym (podróżowało nim 5 mężczyzn) uderzył w nieznanych okolicznościach w pojazdy stojące na prawym pasie trasy, wśród których były dwa samochody ciężarowe i kolejne auto dostawcze. 

- Na miejscu zginęli dwaj 42-latkowie (jeden z nich prawdopodobnie prowadził dostawczaka), 45- i 54-latek. Ranny mężczyzna, który został zabrany śmigłowcem LPR do szpitala, ma 22 lata - przekazał w rozmowie z "Super Expressem" st. asp. Piotr Siemicki, rzecznik KPP w Wieruszowie.

Co najmniej 3 z podróżujących busem mężczyzn to mieszkańcy województwa świętokrzyskiego.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.

