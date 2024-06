Bezpłatne przejazdy pociągami. Łódzka Kolej Aglomeracyjna tak zachęca do podróżowania

Na bezpłatne przejazdy będą mogli liczyć mieszkańcy Łodzi i okolic, bowiem to właśnie Łódzka Kolej Aglomeracyjna startuje lada moment z akcją "Wakacyjne przejazdy dla uczniów i studentów". Jak więc można się domyślać, z darmowych biletów będą mogli skorzystać młodzi, a dokładnie uczniowie do 24. roku życia oraz studenci do 26. roku życia. Akcja będzie obowiązywać na terenie województwa łódzkiego, rozpocznie się 1 lipca i potrwa do 31 sierpnia 2024 roku. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

ŁKA walczy z komunikacyjnym wykluczeniem małych miast. Uruchomiono dwie nowe linie

"Wakacyjne przejazdy dla uczniów i studentów": co warto wiedzieć o akcji?

ŁKA w ramach akcji, każdego dnia zamieści w puli aż tysiąc biletów jednorazowych, które będzie można pobrać w dedykowanych aplikacjach. Co ciekawe, darmowe bilety będą również akceptowane w pociągach Regio realizowanych przez Spółkę Polregio, które poruszają się w województwie łódzkim.

W ramach oferty można pobrać max. 2 bilety dziennie, natomiast każdy bilet może byćwydany dla jednej osoby (1 bilet = 1 osoba). Oferty nie łączy się z innymi ofertami pozataryfowymi i specjalnymi - czytamy w regulaminie akcji.