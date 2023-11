i Autor: Shutterstock Policja w Bełchatowie poszukuje już dwóch kobiet podejrzanych o spowodowanie wypadków z udziałem dzieci i ucieczkę z miejsca zdarzenia, zdj. ilustracyjne

Skandaliczne zachowanie!

Dwie młode kobiety poszukiwane! Zostawiły dzieci na pastwę losu

Tylko kilka dni minęło od momentu, gdy policja w Bełchatowie poinformowała o poszukiwaniach kobiety, która potrąciło 11-latka, a na ulicach miasta doszło do podobnego zdarzenia. Do wypadku doszło tym razem na ul. Czaplinieckiej, gdzie prowadząca wjechała osobówką w 14-letnią dziewczynkę na przejściu dla pieszych i uciekła. Poszukiwana ma ok. 25 lat.