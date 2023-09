Kierowcy czekają na to od dawna. Autostrada z Łodzi do Warszawy będzie mieć 3 pasy ruchu!

Autostrada A2 z Łodzi do Warszawy została oddana do użytku w 2012 r., znacznie skracając czas podróży samochodem między stolicą a centrum kraju. Dwa pasy ruchu w każdym kierunku okazały się z czasem dalece niewystarczające i dziś droga ta jest jedną z najbardziej zatłoczonych w Polsce. Średni ruch dobowy między Łodzią i Warszawą, zależnie od miejsca i pory, waha się od ponad 50 do blisko 100 tys. pojazdów. Sytuacja z pewnością jeszcze się pogorszy po oddaniu do użytku Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Nic więc dziwnego, że na rozbudowę autostrady między Łodzią i Warszawą czekają zarówno przedsiębiorcy prowadzący firmy transportowe, jak i zwykli kierowcy. Ich marzenia wkrótce mogą się ziścić.

- Autostrada A2 między Warszawą a Łodzią zostanie poszerzona o jeden pas ruchu w każdą stronę. To szczególnie ważne w kontekście spodziewanego dalszego wzrostu ruchu na tej drodze - zapowiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

i Autor: GDDKiA

Z końcem sierpnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała z warszawską firmą DATABOUT umowę o przygotowanie dokumentacji projektowej poszerzenia 89 km autostrady A2 o dodatkowe pasy ruchu. Zadaniem inżynierów będzie przygotowanie dokumentacji w ciągu 18 miesięcy wraz z wymaganymi pozwoleniami. Umowa o wartości niemal 25,5 mln zł zakłada m.in. zastosowanie nowatorskich rozwiązań w zakresie samowystarczalności energetycznej oświetlenia węzłów i całego odcinka.

"Wszystkie instalacje związane z drogą (oświetlenie, stacje meteo itd.) mają być zasilane z odnawialnych źródeł energii - informuje GDDKiA - Rozwiązania zastosowane na tym odcinku autostrady mają stanowić wzór, który będzie można zastosować przy budowie lub rozbudowie innych odcinków dróg zarządzanych przez GDDKiA."

Prace budowlane przy rozbudowie autostrady A2 mają być prowadzone przy odbywającym się ruchu samochodów. Co więcej, aby zminimalizować utrudnienia dla kierowców, przez cały czas trwania budowy, dla każdego z kierunków – zarówno w stronę Warszawy, jak i Łodzi - mają być dostępne po dwa pasy ruchu.

Przetarg na wyłonienie wykonawcy rozbudowy autostrady A2 ma zostać ogłoszony wiosną 2025 r. i w tym samym roku ma zostać podpisana umowa.