Cały czas trwa remont ulicy Legionów. Prace dotyczą nie tylko nawierzchni. Odnowiono także wiele znajdujących się tam kamienic. Wszystko rozpoczęło się ponad dekadę temu. Wtedy, w ramach programu ,,Mia100 Kamienic” wyremontowano budynki pod numerami: 2, 19, 29, 31, 27, 15, 38, 48 i 50. W ciągu ostatnich dwóch lat do użytkowania zostały oddane kolejne, pod numerami 20a, 37a i 44.

Mieszkańcy okolic cały czas czekają na koniec przedłużającego się remontu samej ulicy. Po jego zakończeniu całość powinna zachwycić łodzian i przyjezdnych.

Jak zmieniły się kamienice?

Mia100 Kamienic zmieniło 9 kamienic na ulicy Legionów. Które dokładnie?

Legionów 2

W ramach inwestycji odnowiono elewację i podcienie, wzmocniono dach, wyremontowano piwnicę i klatkę schodową. W budynku powstały dwa lokale mieszkalne i siedem lokali użytkowych.

Legionów 19

W ramach inwestycji odrestaurowano elewację, ponadto pojawiły się nowych dach, stropy. Przebudowano wnętrza i wymieniono izolacje przeciwwilgociowe, wyremontowano klatki schodowe. Na podwórzu i w prześwicie bramowym pojawiła się nowa nawierzchnia. W budynku jest dwadzieścia dziewięć mieszkań oraz trzy lokale użytkowe.

Legionów 27 (remont elewacji, wymiana stolarki drzwiowej, remont prześwitui wymiana bramy, wymiana instalacji wod.-kan., remont wiaty, wymiana nawierzchni podwórza)

koszt 643 tys. zł. Zabytkowy budynek znajdujący się przy ul. Legionów 27 został wzniesiony w roku 1923 według planów architekta Wiesława Lisowskiego. Pierwotnie znajdowała się w nim szkoła powszechna, a obecnie funkcjonuje Szkolne Schronisko Młodzieżowe.

Legionów 29

W budynku wykonano izolację przeciwwilgociową, remont dachu, stropów. We wnętrzach zmieniono układ mieszkań, odtworzono balkony. Ponadto wyremontowano elewację i wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, nie zabrakło nowej nawierzchni podwórza. W budynku jest dwadzieścia osiem mieszkań oraz dwa lokale użytkowe.

Legionów 31

W ramach inwestycji odnowiono elewację oraz wnętrza kamienicy. W budynku powstało trzydzieści jeden mieszkań oraz osiem lokali dla mikro przedsiębiorców.

Legionów 38

Inwestycja objęła zakresem wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, remont dachu, stropów, zmianę układów mieszkaniowych, wprowadzenie do lokali łazienek, remont instalacji w budynkach, wymianę nawierzchni podwórza oraz remont klatek schodowych. W kamienicy powstało dwadzieścia sześć mieszkań oraz trzy lokali dla mikro przedsiębiorców.

Legionów 48

Modernizacja budynku to wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, remont dachuz nadbudową, remont stropów, remont instalacji w budynkach, wymiana nawierzchni podwórza oraz odnowa klatek schodowych. W budynku znalazło się miejsce na cztery garaże, osiem mieszkań oraz cztery lokale dla biznesów. Kamienica zmieniała właścicieli i przechodziła z rąk do rąk. Według archiwalnej ewidencji nieruchomości w 1899 r. właścicielem posesji pod tym adresem był Juliusz Miller. W roku 1903 widnieje już małżeństwo Juliusz i Zofia Emilia Miller. Dane z 1920 r. informują o kolejnych właścicielach, małżeństwie Szulima i Szyfry Ordynans. Kiedyś w kamienicy przez długie lata funkcjonował znany w całej Łodzi sklep pasmanteryjny i reklamujący go charakterystyczny neon z kotem.

Legionów 50

Inwestycja objęła wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, remont dachu, remont stropów, wprowadzenie do lokali łazienek, remont instalacji w budynkach, wymianę nawierzchni podwórza, remont klatek schodowych, remont elewacji i stolarki okiennej i drzwiowej. Po przeprowadzonym remoncie w budynku znalazło się szesnaście mieszkań komunalnych i trzy lokale użytkowe.

Legionów 15

Po przebudowie w budynku powstało dwadzieścia dziewięć mieszkań i trzy lokale dla małych biznesów. Kamienica znajdująca się przy ul. Legionów 15 należała do Towarzystwa Akcyjnego I. K. Poznańskiego. W latach 1896-1897 została przebudowana wraz z przejazdem bramnym według planów architekta Adolfa Zeligsona. W latach 30-tych XX wieku jej następnym właścicielem był Eugeniusz Woskowicz, który prowadził tutaj aptekę, a także skład materiałów wełnianych, bawełnianych i jedwabnych. W 1937 r. otrzymał pozwolenie na zamontowanie reklamy neonowej nad wejściem do apteki z frontu. Jak się okazało, była to jedna z pierwszych reklam neonowych w mieście. pPrzed II wojną światową na terenie posesji działała nielegalna wytwórnia wody mineralnej. Apteka po roku 1945 funkcjonowała do początku XXI wieku.