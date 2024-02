Łódzkie lotnisko najlepsze w Polsce? Znalazło się w europejskiej czołówce

Łódzkie lotnisko otrzymało wyjątkowe w skali kraju wyróżnienie. Stowarzyszenie Europejskich Portów Lotniczych (ACI Europe) podsumowało 2023 rok na europejskich lotniskach. Porównano ubiegły rok z 2019 – ostatnim przed pandemią. Na liście lotnisk, które dobrze sobie radzą po pandemii, odbudowały ruch, a nawet odnotowały znaczny wzrost liczby pasażerów znalazł się tylko jeden polski port lotniczy - w Łodzi, o czym czytamy na lodz.pl.

Jak podaje lodz.pl, lotnisko obsłużyło 356 878 pasażerów. To wzrost o 97% w porównaniu do 2019 roku. Łódź znalazła się w piątej grupie lotnisk obsługujących do miliona pasażerów rocznie wraz z portami: Trapani (wzrost o 223%), Perugia (+143%), Tirana (+117%), Samarkanda (+110%), Łódź (+97%), Kutaisi (+91%), Zadar (+88%). ACI już trzeci raz wyróżniło Łódź w 2023 roku. Wcześniej doceniono lotnisko za wzrost w pierwszym półroczu wynoszący 38% oraz za największy wzrost w sierpniu wynoszący 48%.

- To był bardzo dobry rok dla naszego lotniska, które obsłużyło ponad 356 tysięcy pasażerów. Udowodniliśmy, że dobrze poradziliśmy sobie po pandemii, zwiększając liczbę kierunków regularnych i czarterowych, a łodzianie i mieszkańcy regionu pokazali, że chcą latać z regionalnego portu, który znajduje się blisko miejsca zamieszkania. Powitaliśmy nowe połączenie do Malagi i powrót Nottingham/East Midlands, a liczba połączeń do Londynu Stansted zwiększyła się z pięciu do siedmii rotacji w tygodniu. Ten rok zapowiada się jeszcze lepiej. Jeśli powiodą się plany i obsłużymy pół miliona pasażerów, jak założyliśmy, będzie to najlepszy wynik w historii lotniska – dla lodz.pl, mówi Wioletta Gnacikowska, rzecznik prasowy Portu Lotniczego Łódź.