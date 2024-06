Piotrków Trybunalski. Wzywał Allaha i wymachiwał nożem?

Mężczyzna, który wtargnął do apteki w Piotrkowie Trybunalskim, miał krzyczeć "Allah" i wymachiwać nożem - informuje Epiotrkow.pl, powołując się na relacje świadków. To nie wszystko, bo w czasie awantury, do której doszło w środę, 12 czerwca, agresor, prawdopodobnie obcokrajowiec, miał ponadto rzucać krzesłami. Na miejsce wezwano policję, której interwencję nagrał jeden ze świadków. Na nagraniu, które pojawiło się na profilu "Służby w akcji", widzimy, że mężczyzna leży na ziemi skuty kajdankami, a obezwładnia go dwóch mundurowych.

- Trzymajcie go w pięciu, ku***, a nie w dwóch - mówi stojąca nieopodal kobieta.

W tle słyszymy również, że zatrzymany "tańczył z nożem". W czasie interwencji mężczyzna cały czas krzyczy, ale jego słów nie można zrozumieć. Po chwili do dwóch funkcjonariuszy dołączają ich koledzy i razem umieszczają napastnika w radiowozie.

Zanim o sprawie nożownika zrobiło się głośno, tamtejsza policja miała tylko informować, że nietrzeźwy mężczyzna awanturował się w aptece, co skończyło się dla niego mandatem w wysokości 500 zł.

Między synem a ojcem od dawna nie działo się dobrze. Kacper K. chciał zaszlachtować tatę Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.