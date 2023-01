Libacja alkoholowa z absurdalnym finałem! Złodzieje wydmuchali ponad 2,5 promila!

Kraken dotarł do Polski. Minister Niedzielski odpowiada, czy są powody do obaw

Zduńska Wola. Pijana para ukradła wózek swojemu znajomemu

Okradziony 81-latek imprezował z parą, która po libacji alkoholowej postanowiła ograbić go z jego pojazdu!

34-letnia kobieta i 41-letni mężczyzna stwierdzili, że dobrym pomysłem i sposobem na powrót do domu po zakrapianej imprezie będzie kradzież elektrycznego wózka inwalidzkiego swojemu znajomemu. Wiedzieli, że emeryt zostawia go przy oknie, na podwórku kamienicy, w której mieszka. Złodzieje napili się, zjedli kolację z 81-latkiem, a kiedy nadszedł czas końca spotkania, ciężko było im wracać do domu. Nic nie mówiąc, zawinęli wózek stojący pod oknem.

– Policjanci zatrzymali złodziejską parę. Zbadali ich stan trzeźwości i okazało się, że oboje mają po 2,6 promila alkoholu w organizmie. Po wytrzeźwieniu, usłyszeli zarzuty kradzieży za co grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo, 41-latek działał w warunkach recydywy, za co grozi mu wyższa kara, bo do 7,5 roku pozbawienia wolności. O ich dalszym losie zadecyduje sąd – przekazała sierż. sztab. Katarzyna Biniaszczyk z zduńskowolskiej policji.