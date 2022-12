Lodowisko w Manufakturze otwarte. To największa w Łodzi plenerowa atrakcja tego typu

Lodowisko w Manufakturze to coroczna zimowa atrakcja w tej części Łodzi. Lodowa tafla ma powierzchnię ponad 600 mkw i ma być otwarta do końca zimowego sezonu. Jak zapowiedziała Manufaktura, łyżwiarski sezon rozpocznie się już w środę, 23 listopada.

Lodowisko będzie otwarte od poniedziałku do soboty w godzinach 10-22, a w niedzielę godzinę krócej, do 21. Na miejscu można wypożyczyć łyżwy za 25 zł za godzinę – rozmiarówka jest bardzo szeroka (od numeru 25 do 48) i każdy fan tego zimowego sportu na pewno znajdzie właściwy rozmiar. Godzina jazdy na własnych łyżwach to koszt 20 zł, a wypożyczenie pingwinka ułatwiającego stawianie pierwszych kroków na tafli wyniesie 15 zł.

