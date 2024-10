Tajemnicze zgony

17-latka i jej starsza siostra zmarły nagle w odstępie kilkunastu godzin. Prawda o rodzinnej tragedii wyszła na jaw!

Prokuratura w Łodzi ujawniła, co doprowadziło do nagłej śmierci dwóch sióstr, mieszkanek ul. Kilińskiego. Do zgonu 17-latki i 31-latki doszło tego samego dnia. Pogotowie pojechało najpierw do młodszej z sióstr, która zmarła w drodze do szpitala. Po kilkunastu godzinach służby medyczne zostały wysłane pod ten sam adres, ale tym razem do 31-latki.