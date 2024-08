i Autor: Policja/ Łódź, Brunner Po 14 latach poszukiwań udało się zatrzymać poszukiwanego pięcioma listami gończymi i jednym nakazem doprowadzenia mieszkańca Łodzi

62-latek dał się zaskoczyć

Chował się przez 14 lat w kryjówkach w Polsce i za granicą! W więzieniu spędzi jeszcze więcej

Po 14 latach poszukiwań udało się zatrzymać poszukiwanego pięcioma listami gończymi i jednym nakazem doprowadzenia mieszkańca Łodzi. Jak informuje policja, mężczyzna korzystał z kryjówek w Polsce i za granicą, a do tego zmieniał swój wygląd, by nie można go było rozpoznać. 62-latek wpadł nieopodal jednej z nich, na terenie Łodzi, gdy wsiadał do busa. Trafił już do więzienia, gdzie spędzi 15 lat.