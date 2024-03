i Autor: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie/Facebook.com Osobowy seat, który stoi na ul. Brzeźnej w Łodzi, blokuje remont całej ulicy

Koszmar drogowców z Łodzi powrócił

Jedno auto blokuje remont całej ulicy! Zostało skradzione w Niemczech?!

Osobowy seat, który stoi na ul. Brzeźnej w Łodzi, blokuje remont całej ulicy. Zgodnie z polskim prawem z samochodu nie można odholować, dopóki nie przestawi go sam właściciel. W tym przypadku może być to jednak niemożliwe, bo jak informuje profil facebookowy LDZ Zmotoryzowani Łodzianie, auto zostało prawdopodobnie skradzione na terenie Niemiec. Co teraz?