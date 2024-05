Wielka tragedia

Kobieta spłonęła w swoim łóżku! Strażacy znaleźli zwęglone ciało. Wystarczyła chwila nieuwagi [ZDJĘCIA]

Nie żyje mieszkanka ul. Więckowskiego w Łodzi, która zginęła w pożarze mieszkania. Do tragedii doszło w środę, 29 maja, ok. godz. 9. Ogień pojawił się na parterze 4-piętrowej kamienicy, ale gdy do środka dostali się strażacy, znaleźli tylko częściowo zwęglone ciało 68-latki, które leżało na objętym płomieniami łóżku. Działania 6 zastępów trwały niespełna 1,5 godziny.