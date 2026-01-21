Nigdy nie była karana. Udusiła bez żadnego powodu klientkę hostelu? Oskarżona to 70-letnia kobieta

Michał Michalak
Michał Michalak
2026-01-21 20:54

70-letnia pracownica hostelu w Łodzi to zdaniem prokuratury zabójczyni kobiety, która była gościem placówki. Na szyi 73-latki znaleziono ślady duszenia, a kamera skierowana na drzwi pokoju ofiary zarejestrowała, że nikt poza podejrzaną do niego wchodził. 70-latka nie przyznaje się do zbrodni, a prokuratura nadal nie znalazła motywu, który miał nią kierować. Wszystko działo się w marcu 2025 r.

Łódź. Pracownica hostelu oskarżona o zabójstwo klientki

i

Autor: sabrinayrafa/ Pixabay.com Prokuratura w Łodzi poinformowała w środę, 14 stycznia, o skierowaniu katu oskarżenia przeciwko pracownicy jednego z hosteli na terenie miasta, której śledczy zarzucają zabójstwo, zdj. ilustracyjne
  • W łódzkim hostelu znaleziono ciało 73-latki, a śledztwo wykazało, że kobieta została uduszona.
  • 70-letnia pracownica hostelu została oskarżona o zabójstwo, mimo że nie przyznaje się do winy.
  • Monitoring i zeznania obciążają oskarżoną, ale prokuratura wciąż nie znalazła motywu zbrodni.
  • Jakie dowody doprowadziły do aresztowania i co jeszcze ujawniło nagranie z kamer?

Łódź. Pracownica hostelu oskarżona o zabójstwo 73-latki. Motywu nie ma

Trudno logicznie wytłumaczyć, co wydarzyło się w jednym z hosteli w Łodzi. 23 marca ub.r. znaleziono tam ciało 73-latki, które wprowadziła się tam tymczasowo z uwagi na trwającą przeprowadzkę. Śledczy ustalili, że kobieta zginęła w wyniku uduszenia, co wykazała sekcja zwłok, i już trzy dni później zatrzymali 70-letnią pracownicę hostelu, która usłyszała następnie zarzut zabójstwa.

Oskarżona nie przyznaje się do winy, natomiast śledczy nie mają wątpliwości, że to ona, argumentując to m.in. następującymi rzeczami:

  • kłamstwem kobiety, która powiedziała interweniującym na miejscu policjantom, że w budynku nie ma kamery;
  • kolejnym kłamstwem oskarżonej, która zeznała, że znajdując ciało ofiary, weszła do jej pokoju po raz pierwszy, w czasie gdy nagranie z monitoringu ujawniło, że przebywała tam wcześniej, i to również, gdy 73-latka już nie żyła; 
  • tym samym nagraniem, zgodnie z którym do pokoju klientki hostelu nie wchodził nikt inny poza 70-latką.

Co więcej, kamera zarejestrowała, jak domniemana zabójczyni podsłuchiwała, co się dzieje w pokoju poprzez przykładanie ucha do drzwi, i wnosiła do środka szklanki z nieustaloną do tej pory substancją.

Biorąc pod uwagę, że okno pokoju, w którym mieszkała 73-latka, znajduje się na wysokości ok. 2 metrów, powstało podejrzenie, że mógł się tam dostać ktoś z zewnątrz.

- Ta sprawa również była weryfikowana, a oględziny były prowadzone m.in. pod samym oknem, ale śledczy wykluczyli, by ktokolwiek mógł się przez nie dostać do środka - powiedział "Super Expressowi" Paweł Jasiak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

Niezależnie od powyższego śledczy nadal nie znaleźli motywu postępowania 70-latki, choć na początku wydawało się, że mogą nim być pieniądze.

- W pokoju pracownicy hostelu znaleziono pieniądze, ale powiedziała ona, że pochodzą z utargu - dodaje Jasiak.

Oskarżona nigdy nie była karana, a teraz grozi jej kara maksymalna dożywotniego pozbawienia wolności.

Porwali 19-latka z Bydgoszczy i się nad nim znęcali. Jest film z akcji policji

Polecany artykuł:

To zrobili uczniowie swojej koleżance ze szkoły! Są też inne poszkodowane? Wyko…
Łódź SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

HOSTEL
ŁÓDŹ
ZABÓJSTWO