To już koniec męki?

To robota złodziei

Wiemy, co się stało

Łódź. Proboszcz znalazł ciało młodego mężczyzny pod kościołem

Minął prawie miesiąc od znalezienia ciała młodego mężczyzny pod kościołem parafii pw. św. Alberta Chmielowskiego na Widzewie w Łodzi. W tej sprawie wszczęto prokuratorskie śledztwo, ale do tej pory znane są tylko okoliczności znalezienia zwłok. 21 marca, w drodze na mszę do świątyni, znalazł je proboszcz parafii, które nie zakładał najpierw, że ok. 30-letni mężczyzna może już nie żyć - wszystko dlatego, że ciało znajdowało się w pozycji siedzącej. Duchowny powiedział o wszystkim wiernym w czasie mszy w dniu 30 marca.

Po wezwaniu na miejsce służb ratowniczych lekarz potwierdził zgon, ale jednocześnie nie wykluczył działania osób trzecich. W tej sprawie wszczęto śledztwo, ale prokuratura, kierując się dobrem postępowanie, nie informowała szerzej o sprawie. Po upływie kilku tygodni nadal nic się nie zmieniło.

- Na ten moment nie możemy jeszcze ujawnić żadnych informacji, ale to tylko z uwagi na dobro śledztwa - ponownie przekazał "Super Expressowi" Paweł Jasiak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

Postępowanie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Łódź-Widzew.