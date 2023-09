Łódź tonie w plakatach wyborczych. Kto będzie odpowiedzialny za ich usunięcie?

Co 10. osoba podróżuje bez biletu. Najwięcej gapowiczów jest w Łódzkiem

Jesteśmy w samym środku kampanii wyborczych. Oznacza to, że twarze polityków pojawiają się nam na każdym kroku. Widzimy ich w telewizji, internecie, na ścianach czy przystankach. Ilość plakatów jest coraz większa. Ich przesyt często może powodować efekt odwrotny do zamierzonego. Tak duża ilość plakatów nie jest zbyt estetyczna, a dla wielu wyborców męcząca.

Jedną sprawą jest przesyt plakatami, a drugą ich stan. Wiele z nich nie jest w najlepszym stanie i nie zostały usunięte. Oczywiście, przechodnie nie powinni ich niszczyć – niezależnie od sympatii politycznych.

Kto powinien usunąć plakaty?

Według kodeksu wyborczego, wszelkie plakaty, hasła wyborcze itd. powinny zostać usunięte przez komitety wyborcze w przeciągu 30 dni od przeprowadzenia wyborów.

Jeśli banery nie zostałyby usunięte w terminie, to można zgłosić niewywiązanie się z tego obowiązku do władz miasta i gminy, które są zobowiązane do ich usunięcia na koszt konkretnego komitetu wyborczego.