Łódzka potrawa w pytaniu w "Milionerach". Mało kto o niej słyszał

W ostatnim odcinku "Milionerów" pan Sławomir Świątecki z Katowic doszedł do pytania za milion złotych. Huber Urbański zapytał go, czym jest obiecadło. Uczestnik nie zdecydował się obstawić żadnej z czterech odpowiedzi (poprawna to abecadło) i zrezygnował z dalszej gry, wygrywając 500 tys. złotych.

Zdecydowanie więcej emocji, zwłaszcza wśród widzów z Łodzi, wywołało jednak pytanie za pół miliona. Brzmiało ono następująco: "Popularna łódzka potrawa to knedle z truskawkami". Wśród czterech podpowiedzi znalazły: "I zasmażaną kapustą", "I sosem chrzanowym", "W zupie piwnej", "I brukselką".

Pan Sławomir, najwyraźniej niezaznajomiony z tajnikami łódzkiej kuchni, skorzystał z koła ratunkowego w postaci pomocy publiczności, jednak również osoby siedzące na widowni nie były w stanie jednoznacznie wskazać poprawnej odpowiedzi. Uczestnik sięgnął więc po kolejne koło ratunkowe w postaci zamiany pytania. Wcześniej jednak dowiedział się, że w Łodzi jada się knedle z zasmażaną kapustą.

Dla ciekawych, jakie było kolejne pytanie, napiszemy krótko, że po wykorzystaniu trzeciego koła ratunkowego 50 na 50, pan Sławomir udzielił poprawnej odpowiedzi, wskazując, że kotynina jest metabolitem nikotyny. Przejdziemy jednak do sedna sprawy, czyli knedli po łódzku.

Ostatni odcinek „Milionerów” wywołał ożywione dyskusje, zwłaszcza w Łodzi, na temat popularności dania wartego 500 tys. złotych. Szybki przegląd mediów społecznościowych pokazuje, że nie wszyscy łodzianie znają to połączenie smaków.

"Ciekawe, mieszkam w Łodzi od urodzenia i pierwsze słyszę o takim połączeniu", "Ja w Łodzi od zarania dziejów i też nie słyszałam. Knedle oczywiście...ale kapustka raczej osobno, w innych daniach. Widać nie wychowałam się w tradycyjnej, łódzkiej rodzinie", "Mieszkam w Łodzi i nigdy nie jadłam takiego zestawu ani w restauracji ani jako dziecko u rodziny czy u koleżanek i znajomych. Wiadomo, że Łódź to wiele kultur i może gdzieś to się jadło" – czytamy w komentarzach na Facebooku.

Nie brakuje jednak osób, które odpowiedziałyby na pytanie za pół miliona bez zastanowienia.

"Moja babcia Jadzia w sezonie robiła co niedzielę", "Jestem łodzianka i w mojej całej rodzinie zawsze jadło się knedle z truskawkami z młodą kapustą. Pyszne letnie danie", "Knedle z truskawkami i młoda kapusta. Klasyk mojego dzieciństwa. Babcia robiła..Mama robiła. Były tez knedle ze śliwkami, jabłkami, zależnie od sezonu" – piszą inne osoby.

Wiarygodność pytania z Milionerów poświadcza Łódzki Dom Kultury, który na swojej stronie internetowej podaje przepisy na dania regionu.

- Knedle ziemniaczane z truskawkami podawane z młodą kapustą to popularna łódzka potrawa. Połączenie dwóch smaków – słodkich truskawek i wytrawnej młodej kapusty może wydawać się szalone. Zachęcamy jednak do wypróbowania przepisu - czytamy na stronie ŁDK.

