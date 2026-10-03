Małgorzata wbiła nóż w brzuch kochanka. Została skazana, ale nie trafiła za kratki. Sąd nie widzi takiej potrzeby

Burzliwy związek zakończony morderstwem

Początkowo nic nie wskazywało na to, że ich związek zakończy się tak dramatycznie.

- Poznaliśmy się w pracy, Radek zaczął mi się zwierzać ze swoich problemów, nawiązała się między nami przyjaźń, która przerodziła się w miłość - wspominała podczas procesu początki ich znajomości Małgorzata S.

- W 2018 roku odeszłam od męża i wprowadziłam się do nowego partnera - mówiła.

Para zajmowała mieszkanie na pierwszym piętrze jednej z kamienic przy ul. Zarzewskiej w Łodzi. Niestety, z czasem relacje między nimi zaczęły się psuć a między kochankami coraz częściej dochodziło do kłótni i rękoczynów. Jak później zeznali w trakcie śledztwa sąsiedzi pary, Radosław M. często skarżył się im na swoją ukochaną, która, według jego relacji, okładała go pięściami, a nawet dusiła podczas snu!

- Sprzeczaliśmy się, bo Radek miał do mnie pretensje o to, że utrzymuję kontakt z byłym mężem i dziećmi - próbowała później tłumaczyć awantury Małgorzata S.

W lipcu 2022 roku podczas kolejnej ostrej wymiany zdań kobiecie kompletnie już puściły nerwy. Chwyciła za nóż i wbiła go partnerowi w brzuch. Zakrwawiony Radosław M. zdołał jeszcze wyjść z mieszkania na klatkę schodową. - Małgośka mnie ugodziła - powiedział stojącym na korytarzu sąsiadom tamując krew wypływającą z rany. Karetka zabrała go do szpitala, gdzie niestety mimo wysiłków lekarzy po miesiącu zmarł.

Podejrzana o spowodowanie obrażeń u partnera kobieta uciekła z miejsca zdarzenia, ale wkrótce potem została zatrzymana. Trafiła do aresztu, a później stanęła przed sądem oskarżona o zabójstwo. Nie przyznała się do winy, twierdząc, że doszło do nieszczęśliwego wypadku i jej partner... sam nadział się na nóż.

Małgorzata skazana, ale wciąż na wolności

Pierwszy proces Małgorzaty S. został przerwany z uwagi na zmianę sędziego i musiał rozpocząć się od nowa. Po czterech latach od zbrodni kobieta została skazana na 13 lat więzienia. Zdaniem sądu dowody zebrane w sprawie wskazują, że doszło do celowego działania oskarżonej.

- Gdybyśmy mieli do czynienia z nieszczęśliwym wypadkiem, to oskarżona nie uciekałaby z mieszkania, tylko wezwałaby pomoc i wytłumaczyłaby całą sytuację. Tymczasem zostawiła poszkodowanego, który prosił innych mieszkańców o pomoc - mówił sędzia Robert Świecki, uzasadniając wyrok.

Małgorzata N. tych słów nie słuchała. Jest bowiem na wolności i nie przyszła na ogłoszenie sądowego orzeczenia. Choć co prawda przebywała w więzieniu za inne przestępstwa, to w międzyczasie uchylono jej areszt w związku z tą zbrodnią, a po odbyciu wyroku niedawno wyszła zza krat. Dlatego zaraz po skazaniu kobiety, prokurator złożył wniosek o jej ponowne aresztowanie. Sąd na to się jednak nie zgodził.

- Oczywiście może się wydawać dziwne, że w sprawie o zabójstwo nie jest stosowane tymczasowe aresztowanie - tłumaczył sędzia Robert Świecki.

- Kara orzeczona jest karą surową. Niemniej jednak zauważyć należy, że wobec oskarżonej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania nie był już stosowany na etapie postępowania sądowego. W ocenie sądu, po wyroku skazującym nie stosuje się aresztu niejako z automatu. Trzeba jeszcze wykazać, że zachodzi uzasadniona obawa, iż oskarżona będzie utrudniała dalsze postępowanie czy to odwoławcze, czy to wykonawcze. W ocenie sądu, postępowanie oskarżonej już po uchyleniu aresztu w żaden sposób nie pozwala na wywiedzenie takiego wniosku - argumentował sędzia.

Małgorzata N. na razie cieszy się więc niedawno odzyskaną wolnością. Za kratki trafi dopiero po uprawomocnieniu się wyroku za zabójstwo kochanka.

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