i Autor: Shutterstock Kłótnia małżeństwa z Łodzi, które nie mogło porozumieć się, co zrobić z oknem w czasie upału, zakończyła się przyjazdem karetki pogotowia, bo kobieta źle się poczuła, ilustracja

Kobieta potrzebowała pomocy

Małżeństwo pokłóciło się o to, co zrobić z oknem w czasie upału. Na miejsce wezwano karetkę!

Kłótnia małżeństwa z Łodzi, które nie mogło porozumieć się, co zrobić z oknem w czasie upału, zakończyła się przyjazdem karetki pogotowia. Jedno twierdziło, że powinno być zamknięte, a drugie że otwarte, co doprowadziło do tego, że kobieta bardzo źle się poczuła. Jej mąż myślał, że doszło do udaru, ale po przyjeździe ratowników okazało się, że mieszkanka Łodzi za bardzo się zdenerwowała.