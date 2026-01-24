Martwy mężczyzna znaleziony z głową w podajniku do pieca! Makabryczny wypadek w Piorunówku

Michał Michalak
Michał Michalak
2026-01-24 20:35

Nie żyje 67-latek, który naprawiał piec w Piorunówku pod Łaskiem w czwartek, 22 stycznia. Mężczyzna został znaleziony z głową w podajniku do pieca na ekogroszek. Jak wstępnie informuje policja, tuż przed śmiercią prawdopodobnie po coś sięgał - poszkodowany był jeszcze reanimowany, ale bez skutku. Szczegółowe przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratury.

Piorunówek. 67-latek nie żyje. Został znaleziony z głową w podajniku pieca

i

Autor: AGO
  • Tragiczny wypadek w Piorunówku: 67-latek zginął podczas prac przy piecu na ekogroszek.
  • Mężczyzna został znaleziony z głową w podajniku, reanimacja nie przyniosła rezultatu.
  • Policja i prokuratura badają okoliczności zdarzenia. Czy to był nieszczęśliwy zbieg okoliczności?

Piorunówek. 67-latek z głową w podajniku do pieca

Śmierć 67-latka w Piorunówku pod Łaskiem to prawdopodobnie nieszczęśliwy wypadek. Jak informuje Radio Łódź, do tragedii doszło w czwartek, 22 stycznia, ok. godz. 17.40. Ze wszystkich służb ratunkowych na miejsce jako pierwsi dotarli strażacy, którzy znaleźli denata z głową w podajniku do pieca na ekogroszek.

67-letni mężczyzna prowadził prace naprawcze przy piecu i prawdopodobnie po coś sięgał - przekazała z kolei TVP Łódź, powołując się na informacje z policji.

Po wyciągnięciu mężczyzny z kosza na opał był on jeszcze reanimowany przez ok. 40 minut, ale bez skutku. Lekarz wstępnie wykluczył, by do jego śmierci przyczyniły się osoby trzecie. Śledztwo ws. zdarzenia wszczęła Komenda Powiatowa Policji w Łasku, która prowadzi jej pod nadzorem tamtejszej prokuratury rejonowej.

Lista zakazanych imion dla dzieci. Nutella, Batmann czy Anal nie wchodzą w grę

Polecany artykuł:

Kierowca dostawczaka zderzył się z tirem! Śmiertelny wypadek na DK 92 pod Łowic…
Łódź SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA
WYPADEK
PIEC
ŁASK