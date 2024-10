Inowłódź. Mężczyzna ranił ostrym narzędziem swoją matkę i córkę. 6-latka jest w ciężkim stanie

Do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę. Policjanci udali się na miejsce po otrzymaniu zgłoszenia o awanturze domowej. - Około godz. 2 w nocy agresywny 29-latek ranił ostrym narzędziem swoją sześcioletnią córkę oraz swoją 55-letnią matkę. Dziewczynka trafiła do szpitala w Łodzi w stanie ciężkim. Natomiast 55-letnia kobieta z obrażeniami niezagrażającymi życiu została przetransportowana do szpitala do Opoczna - przekazała w rozmowie z TVN 24 sierż. sztab. Natalia Cieślak, zastępująca oficera prasowego policji w Tomaszowie Mazowieckim.

Mężczyzna w chwili zatrzymania był pijany. W organizmie miał niecały promil alkoholu. 29-latek został zatrzymany.

Policjanci przypominają, że "każda osoba doświadczająca przemocy domowej, w przypadku zgłoszenia tego faktu policji, może liczyć na wszczęcie czynności w związku z popełnionym przestępstwem oraz wdrożeniem procedury przeciwdziałania przemocy domowej tzw. „Niebieskiej Karty”. Należy też pamiętać, że podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą, nie wymaga zgody osoby doznającej przemocy domowej".

