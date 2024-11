Łódź. Zwolnienia grupowe w firmie Alorica Polska

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi przekazał, że 56 pracowników firmy Alorica Polska może stracić pracę do końca 2024 r. Zgłosiła już ona zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych, choć nie wiadomo jeszcze na 100 procent, ile osób zostanie objętych tą procedurą. Zdarza się, że przedsiębiorstwa planujące redukcję etatów w swoich zakładach wycofują się z wcześniejszych deklaracji, choć tylko w części.

- Z naszego doświadczenia wynika, że o ile są osoby, które są zwalniane definitywnie, to jednocześnie zdarza się, że firma wypowiada umowę, żeby zmienić warunki zatrudnienia - tłumaczy w rozmowie z "Super Expressem" Monika Pawlak, odpowiadająca za kontakt z mediami w PUP w Łodzi. - W takiej sytuacji pracownicy mogą zaakceptować nowe umowy lub nie - w tym drugim przypadku dochodzi do zwolnienia, od którego przysługuje jeszcze odwołanie do sądu pracy.

Beko zwalnia prawie 1,1 tys. osób

Jak informuje Tulodz.pl, Alorica Polska to kolejna firma z województwa łódzkiego, która zaplanowała na ten lub kolejny rok zwolnienia grupowe. Do tej pory najgłośniej było o firmie Beko Europe, bo jej fabryka w Łodzi zostanie w całości zlikwidowana. To oznacza, że pracę straci prawie 1 100 osób.

- To są samotne matki z dziećmi. To są ludzie, którzy pracują w tym miejscu po dwadzieścia kilka lat. Dla niektórych to jest całe życie, które tutaj spędzili. Ludzie są przerażeni, smutni, rozgoryczeni. Gdzie teraz taki człowiek, który spędził całe swoje życie tutaj, ma znaleźć pracę? Gdzie znajdą pracę ludzie, którzy mają pięć czy cztery lata do emerytury? Jeszcze miesiąc temu obiecywano nam pracę na trzy zmiany, większą liczbę zamówień, a teraz dostaliśmy strzał w twarz. W czwartek wracałam na rowerze cała zapłakana i nie wiedziałam, co powiedzieć w domu dzieciom - mówiła PAP Paulina Szrenik z działu jakości.

Jak podaje Tulodz.pl, związki zawodowe doszły w tej sprawie z porozumienia z pracodawcą, negocjując odprawy i termin zwolnień grupowych. Ostatecznie rozpoczną się one w styczniu 2025 r. i potrwają do końca kwietnia.

