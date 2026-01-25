Łódź. Odszkodowania za budowę tunelu średnicowego. Jest "ustawa tunelowa"

Ok. 250 lokatorów budynków w rejonie Al. 1 Maja w Łodzi mieszka od września 2024 r. w hotelach i wynajętych mieszkaniach. Podczas budowy tunelu średnicowego częściowemu zawaleniu uległa jedna z kamienic, co groziło również sąsiednim obiektom - chodzi o stuletnie kamienice, których techniczne zużycie sięga 80 proc.

To właśnie z myślą o nich powstała tzw. ustawa tunelowa, która ma rozwiązać mieszkaniowe problemy poszkodowanych - dokument wszedł w życie w piątek, 23 stycznia.

- Przepisy znowelizowanej „Ustawy o transporcie kolejowym” umożliwiają wypłatę odszkodowań mieszkańcom, którzy ze względu na bezpieczeństwo nie będą mogli wrócić do swoich mieszkań. Dostaną propozycję najkorzystniejszą z tych, jakie dopuszcza polskie prawo, a odszkodowania będą wypłacane według wartości odtworzeniowej mieszkania albo budynku bez pomniejszania jej o stopień zużycia nieruchomości - mówił na niedawnej konferencji prasowej w Łodzi senator Krzysztof Kwiatkowski.

Jak dodawał parlamentarzysta, budżet państwa zapewnił mieszkańcom Łodzi pół miliarda złotych na wykupy nieruchomości, a gdyby ta suma była zbyt mała, w 2027 roku zostanie powiększona. To oznacza, że mogą otrzymać nawet 12 tys. zł za metr kwadratowy swojego mieszkania, co ma umożliwić im zakup nowego lokum.

Kiedy zostanie wznowiona budowa tunelu średnicowego pod Łodzią?

Oprócz dobrych wieści dla mieszkańców nie brakuje też tych złych, bo nadal nie wiadomo, kiedy zostaną wznowione prace przy budowie tunelu średnicowego, zwłaszcza że nie zażegnano jeszcze konfliktu między inwestorem, tj. Polskimi Liniami Kolejowymi, a wykonawcą robót, czyli Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów.

Podczas konferencji prasowej PLK w poniedziałek, 19 stycznia, w Łodzi Piotr Bruss, dyrektor Centrum Realizacji Inwestycji Region Zachodni PKP PLK, powiedział, że budowniczy tunelu „nie prowadzi obecnie żadnych prac w zakresie drążenia tunelu, czy pracy na innych frontach, a zatem można powiedzieć, że zszedł z budowy”.

- PBDiM nie przedstawił żadnego projektu technologicznego, w którym pokazałby, jak chce zrealizować wzmocnienia budynków na trasie tunelu i jaki ma plan na dokończenie tej inwestycji. Czekamy na dokumenty, które pozwolą nam uznać, że ten wykonawca jest w stanie skończyć kontrakt, bo ma realny plan i ma realny harmonogram pracy - dodał Bruss.

PBDiM chce dokończyć budowę

PLK rozważa jednak także inne scenariusze z rozwiązaniem umowy z budowniczym włącznie, ale wtedy należałoby się liczyć z koniecznością rozpisania kolejnego przetargu na dokończenie budowy tunelu średnicowego.

Swoje stanowisko wobec powyższych zarzutów przedstawili też przedstawiciele PBDiM. Jerzy Pazura, odpowiedzialny w PBDiM za mediacje z PLK, powiedział, że PBDiM i PLK są o krok od porozumienia w ramach procedury mediacji.

Mariusz Serżysko, prezes Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów, przekazał z kolei, że nie zamierza rezygnować z kontraktu i jest w stanie go dokończyć. Przypomniał, że w 2017 inwestycja miała wartość 1,29 mld zł, a obecnie jest to 1,9 mld zł.

- (...) Z własnych funduszy dołożyliśmy ponad 500 mln zł. Ponad 100 milionów mamy zamrożone w materiałach do wykończenia tunelu i przystanków. To są szyny, podkłady, urządzenia sterowania wind i schodów ruchomych, urządzenia sterowanie ruchem kolejowym - powiedział Serżysko.

Do zakończenia budowy tunelu średnicowego został niespełna kilometr

PBDiM poinformowało, że w ocenie ekspertów zaawansowanie prac na budowie przekracza 71 proc. Do wydrążenia zostało 980 metrów z 7,5 km tuneli. 4,2 km pod znajduje się zabudową miejską, a tarcze pokonały 3,2 km trasy (80 proc.) pod budynkami.

Tunel średnicowy pod Łodzią ma mieć 7,5 km. Połączy dworzec Łódź Fabryczna ze stacjami Łódź Kaliska i Żabieniec. Cztery jednotorowe tunele w jego zachodniej części i dwutorowy przebiegający od stacji Koziny przez Polesie i Śródmieście do Łodzi Fabrycznej mają umożliwić przejazd pociągów na trasie Warszawa – Poznań i Wrocław z postojem w centrum Łodzi i znacznie skrócić czas podróży oraz ułatwić komunikację w regionie.