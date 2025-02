i Autor: Stop Cham/ mat. policji

Zginęła cała rodzina

Nie będzie ekstradycji Sebastiana M. z Dubaju? Nowe doniesienia o tragedii na A1

Zofia Dąbrowska Polska Agencja Prasowa 15:52

Sprawca głośnego wypadku, do którego doszło w 2023 roku na autostradzie A1, odwołał się od decyzji sądu w Dubaju ws. prawnej dopuszczalności jego ekstradycji do Polski. Sebastian M. jest podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina. Rodzice z dzieckiem spłonęli żywcem po tym, jak zostali staranowani przez pędzące BMW. Podejrzany uciekł za granicę i póki co nie udało się go postawić przed sądem.