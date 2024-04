i Autor: CEZARY PECOLD/SE, WOJCIECH JARGILO/SE Mieszkanka Łodzi, której wnuczka zmarła w szpitalu im. Madurowicza, skierowała sprawę do sądu. Kobieta nie mogła się pogodzić ze śmiercią noworodka, który zakaził się w placówce bakterią Klebsiella pneumoniae

Kobieta przeżyła traumę

Nie pogodziła się ze śmiercią wnusi. Noworodek zakaził się w szpitalu groźną bakterią

Mieszkanka Łodzi, której wnuczka zmarła w szpitalu im. Madurowicza, skierowała sprawę do sądu. Kobieta nie mogła się pogodzić ze śmiercią noworodka, który zakaził się w placówce bakterią Klebsiella pneumoniae. Traumą dla poszkodowanej była nie tylko tragedia sama w sobie, ale również fakt, że to ona miała namawiać córkę, by położyła się w tym szpitalu.