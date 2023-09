Nie przegap tego terminu, bo nie będziesz mógł wziąć udziału w wyborach i referendum!

Co zrobił kierowca BMW?

15 października odbędą się wybory parlamentarne oraz referendum. Osoby, które mieszkają w Łodzi, ale nie są tu zameldowane lub w dniu wyborów wyjeżdżają do innego miasta, również będą mogły zagłosować. Muszą dopełnić jednak kilku formalności.

Jak zagłosować poza miejscem zamieszkania?

Łodzianie, którzy w dniu wyborów planują wyjazd do innej miejscowości, powinni pobrać zaświadczenie, które uprawnia do głosowania w dowolnym obwodzie na terenie kraju lub za granicą. Zaświadczenie można pobrać w dowolnym urzędzie gminy, bez względu na miejsce zameldowania lub zamieszkania.

- W Łodzi zaświadczenie o prawie do głosowania można uzyskać w Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Smugowej 26a i 30/32 - informuje Martyna Kowalczyk z Biura Rzecznika Prasowego UMŁ.

Zaświadczenie o prawie do głosowania będzie można pobrać do czwartku, 12 października. Co ważne, w przypadku zgubienia lub zniszczenia zaświadczenia, nie będzie możliwości uzyskania kolejnego – w takiej sytuacji straci się możliwość wzięcia udziału w głosowaniu.

Osoba, która mieszka w Łodzi, ale nie ma tu zameldowania na pobyt stały, może dopisać się jednorazowo do spisu wyborców. W tym celu musi złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania. Wniosek można przesłać przez internet (na stronie gov.pl uruchomiono usługę „zmień miejsce głosowania”) lub złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Smugowej 26a i 30/32. Termin na dopisanie się do spisu wyborców mija w czwartek, 12 października.

Jeśli ktoś przebywa dłużej poza miejscem swojego zameldowania, może złożyć wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania. W ten sposób zyska możliwość głosowania w miejscu zamieszkania lub przebywania we wszystkich wyborach i referendów. Wniosek taki można składać przez cały rok. Nie należy odkładać tego jednak na ostatnia chwilę, gdyż na realizację wniosku możemy poczekać nawet 5 dni. Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania można złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Smugowej 26a i 30/32

Głosowanie przez pełnomocnika

Osoby powyżej 60. roku życia lub posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą zagłosować przez pełnomocnika. W tym celu należy złożyć wniosek w Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Smugowej 26a i 30/32. Do wniosku należy dołączyć: pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa oraz kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności (jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 60 lat). Wnioski można składać do piątku, 6 października.

Jak sprawdzić swoje miejsce głosowania?

Każdy wyborca może sprawdzić gdzie głosuje za pośrednictwem usługi elektronicznej dostępnej na stronie obywatel.gov.pl. Aby sprawdzić swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców należy zalogować się do usługi, a następnie przejść do sekcji „Twoje dane” oraz do zakładki „Centralny Rejestr Wyborców”.