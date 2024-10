Nowy rozkład PKP 2024/2025. Krótsza podróż z Warszawy do Łodzi

Jedna godzina i 7 minut - tyle zajmie przejazd pociągiem z Warszawy do Łodzi Fabrycznej zgodnie z nowym rozkładem PKP 2024/2025. O wszystkich zmianach poinformowała w specjalnym komunikacie spółka PKP PLK, anonsując też inne zmiany dla pasażerów z województwa łódzkiego. Kolejne dotyczą trasy Częstochowa-Chorzew Siemkowice pod Pajęcznem. Od 15 grudnia br. powstanie tam 10 nowych przystanków, z czego 5 właśnie w województwie łódzkim. Chodzi o:

Ważne Młyny;

Nową Brzeźnicę;

Pieńki Dubidzkie;

Strzelce Wielkie;

Białą.

Jak dodaje PKP PLK, ta trasa była do tej pory wykorzystywana przez pociągi towarowe, ale od grudnia przewoźnicy regionalni uruchomią tam połączenia pasażerskie.

Jakie są inne zmiany w nowym rozkładzie jazdy PKP 2024/2025?

To wszystkie zmiany w nowym rozkładzie jazdy PKP 2024/2025 istotne z punktu widzenia mieszkańców Łodzi i województwa łódzkiego. Ponadto warto jeszcze podkreślić, że wzrośnie prędkość pociągów - do 160 km/h - na mazowiecko-łódzkim odcinku: Sochaczew- Łowicz – Kutno, co z kolei skróci podróż z Warszawy do Szczecina. Dalsza część tekstu poniżej.

Nowy rozkład jazdy pociągów PKP 2024/2025 został przygotowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wspólnie z przewoźnikami tak, aby podróżni korzystali z efektów inwestycji. W grudniu będą krótsze czasy podróży. Pasażerowie wsiądą do pociągów z nowych i zmodernizowanych stacji i przystanków oraz skorzystają z lepszej oferty połączeń regionalnych i dalekobieżnych. Kontynuowane są miliardowe inwestycje z wykorzystaniem środków unijnych i budżetowych, a ich efekty podróżni odczują w kolejnych latach

- czytamy w komunikacie dotyczącym nowego rozkładu jazdy PKP 2024/2025.