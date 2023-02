Zatrucie czadem w piekarni pod Radomskiem. 8 osób w szpitalu

Zatrucie czadem to przyczyna zabrania do szpitala ośmiorga pracowników piekarni w Lgocie Wielkiej pod Radomskiem. Do zdarzenia doszło w czwartek, 9 lutego, ok. godz. 20. Na początek nic nie wskazywało, że poszkodowanych może być więcej, bo załoga karetki pogotowia została wezwana do kobiety, która straciła przytomność na terenie zakładu. Poszkodowana została zabrana do szpitala, ale ratownicy zdecydowali jednocześnie o zgłoszeniu do centrum powiadamiania ratunkowego, że mogło dojść do zatrucia czadem. Przybyli na miejsce strażacy potwierdzili tę informację. - U 6 z 18 ewakuowanych pracowników stwierdzono podwyższony poziom karboksyhemoglobiny (od 12-26%), w związku z czym zostały one przetransportowane do szpitala. W pomieszczeniach piekarni stwierdzono obecność tlenku węgla do 400 ppm - mówi starszy kapitan Marek Jeziorski, rzecznik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku.

Jak dodaje, do szpitala trafiła ponadto jeszcze jedna kobieta, która zawiózł tam mąż - ona również miała objawy zatrucia czadem. Wiadomo, że wykorzystywane w piekarni piece były opalane gazem. Policja w Radomsku nadal wyjaśnia, co mogło doprowadzić do zdarzenia.

