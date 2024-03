Para nie mogła ustalić... kolejności kąpieli! Interweniowała policja

Pajęczno. Para nie mogła ustalić kolejności kąpieli. Była policja

Wymiana zdań między kobietą a mężczyzna z Pajęczna, którzy nie mogli się porozumieć co do kolejności kąpieli, skończyła się interwencją policji. Jak informuje młodsza aspirantka Wioletta Mielczarek, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie, do zdarzenia doszło kilka dni temu. Mundurowi udali się na miejsce, bo kobieta zgłaszała przez telefon, że mogło dojść do przemocy domowej.

