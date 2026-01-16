Pięć osób w szpitalu, wśród poszkodowanych noworodek. Cichy zabójca zaatakował

W piątek, 16 stycznia, w mieszkaniu przy ul. Sosnowej w Skierniewicach doszło do zatrucia tlenkiem węgla pięciu osób, w tym noworodka.

Wszystkie poszkodowane osoby - w wieku od 17 do 83 lat oraz niemowlę - zostały przetransportowane do szpitala.

Służby apelują o montowanie czujników czadu. Od 2030 r. ich instalacja będzie obowiązkowa we wszystkich mieszkaniach z piecami.

Dramat w Skierniewicach. Pięć osób zatruło się czadem, noworodek wśród poszkodowanych

Do zdarzenia doszło w piątek, 16 stycznia wczesnym popołudniem. Zespół ratownictwa medycznego, który został wezwany do mieszkania przy ulicy Sosnowej w Skierniewicach, na miejscu zastał pięć osób z objawami wskazującymi na zatrucie tlenkiem węgla. Kluczową rolę odegrała czujność i wyposażenie ratowników. Ich czujnik wykazał obecność niebezpiecznego gazu, co natychmiast uruchomiło dalsze procedury. Na miejsce wezwano straż pożarną.

Wszystkie poszkodowane osoby – w wieku 83, 49, 27 i 17 lat oraz noworodek – zostały niezwłocznie przetransportowane do szpitala. Ich stan wymagał hospitalizacji.

Służby apelują o montowanie czujników czadu

Historia ze Skierniewic to niestety nie odosobniony przypadek. Jak alarmują służby, od początku obecnego sezonu grzewczego strażacy w całej Polsce interweniowali już ponad 1700 razy w związku z emisją czadu w budynkach mieszkalnych. Tlenek węgla jest bezwonny i bezbarwny, przez co jest niewyczuwalny dla ludzkich zmysłów, a jego wdychanie może prowadzić do śmierci w ciągu zaledwie kilku minut. Dlatego strażacy i eksperci nieustannie apelują o montowanie w domach autonomicznych czujek tlenku węgla.

Zgodnie z nowymi przepisami, od 23 grudnia 2024 roku we wszystkich nowo budowanych budynkach mieszkalnych oraz obiektach świadczących usługi hotelarskie montaż czujników dymu i czadu jest już obowiązkowy. Od 2030 roku obowiązek ten zostanie rozszerzony na każde istniejące mieszkanie i pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie grzewcze na paliwo stałe, ciekłe lub gazowe, takie jak piec węglowy czy gazowy podgrzewacz wody.