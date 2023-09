Pilny komunikat łódzkiej policji w sprawie wypadku na A1. Mówa o „fałszywych informacjach”

Nowe fakty

Pilny komunikat łódzkiej policji w sprawie wypadku na A1. Mówi o „fałszywych informacjach”

Łódzka policja odniosła się do tragicznego wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina. Funkcjonariusze zamieścili w mediach społecznościowych komunikat, w którym odnoszą się do szeregu zarzutów, jakie pojawił się po wypadku w przestrzeni publicznej. We wpisie możemy przeczytać o „fałszywych informacjach”, jakie według mundurowych pojawiają się w sieci.