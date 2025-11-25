Pociąg relacji Wrocław-Warszawa Wschodnia uniknął w poniedziałek, 24 listopada, zderzenia w Piotrkowie Trybunalskim.

Maszynista składu w porę zauważył drezynę sieciową stojącą na tym samym torze i zatrzymał pociąg, zapobiegając wypadkowi.

Sprawdź, co było przyczyną tego niebezpiecznego incydentu i kto ponosi za to odpowiedzialność!

Piotrków Tryb. Pociąg pasażerski i drezyna na jednym torze. Maszynista w porę zareagował

Reakcja maszynisty uchroniła pociąg pasażerski relacji Wrocław-Warszawa Wschodnia przed zderzeniem z drezyną sieciową, która stała na tym samym torze. Do zdarzenia doszło w pobliżu dworca kolejowego w Piotrkowie Trybunalskim w poniedziałek, 24 listopada, przed godz. 22.

Z uwagi na przebudowę torowiska pociąg poruszał się z prędkością ok. 40 km/h. Jego maszynista w porę zobaczył drezynę i zatrzymał się w odległości ok. 150 m, powiadamiając odpowiednie służby. Z dotychczasowych ustaleń policji wynika, że do pozostawienia drezyny na torach doszło w wyniku "błędu ludzkiego".

- Nadal prowadzimy w tej sprawie postępowanie wyjaśniające - przekazała w rozmowie z "Super Expressem" mł. asp. Edyta Darach ze zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim.