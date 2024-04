Zapytała księdza o najlepszą pozycję. "Jaka ulga", "To był dla mnie problem"

Prokuratura w Poddębicach nie stwierdziła, by do śmierci 21-latka w czasie oblewania wodą przyczyniły się inne osoby. Tyle wiadomo po sekcji zwłok, która odbyła się na zlecenie śledczych. Do tragicznego zdarzenia doszło w Poniedziałek Wielkanocny, 1 kwietnia, br., gdy mężczyzna przewrócił się w czasie zabawy i uderzył głową o bruk. Wszystko działo się na oczach znajomych zmarłego, którzy od razu wezwali pomoc, ale 21-latek nie żył już kilka chwil później.

