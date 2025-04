Poddębice – termalny raj i muzyczna uczta! ESKA Music Tour 2025 już 1 maja!

Termy Poddębice – zanurz się w historii i relaksie

Czy wiesz, że kąpiesz się w wodzie, która ma 27 tysięcy lat? To możliwe w Termach Poddębice! To nowoczesny kompleks, który oferuje siedem basenów (zewnętrznych i wewnętrznych) o łącznej powierzchni lustra wody 2300 m.kw. i temperaturze 30-38 stopni. Woda termalna wydobywana jest z głębokości 2101 metrów i ma unikalny skład: wodorowęglanowo-sodowo-krzemionkowo-wapniowy.

–Głównym atutem poddębickiej wody jest skład. Ma charakter wodorowęglanowo-sodowo-krzemionkowo-wapniowy, a obecne w wodzie związki krzemu są korzystnymi walorami, powodującymi lepsze nawilżenie i oczyszczenie skóry – podkreślają eksperci z Term Poddębice.

Poddębicka woda jest hipotoniczna, co oznacza, że silnie nawadnia skórę. Dzięki swym walorom znalazła zastosowanie w produkcji dermokosmetyków. Odwiedzający kompleks termalny mogą korzystać z leżanek i ławeczek z masażem powietrznym, masażerów karku, dzikich rzek, czy gejzerów. W sezonie letnim do dyspozycji jest basen olimpijski, w którym znajdują się trzy tory do pływania o długości 50 metrów. To jedyna w Polsce „termalna 50-tka”!

Na terenie obiektu znajdują się również dwie strefy saun. Ścieżka Kneippa, sauny fińskie, łaźnie parowe, sauny infrared, saunarium z aromaterapią, a także komnata solna z tężniami to doskonałe miejsce relaksu z właściwościami inhalacyjnymi. Cała przestrzeń jest w pełni przystosowana dla osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami. Termy Poddębice oferują szereg zabiegów relaksacyjnych i pielęgnacyjnych, mających na celu poprawę ogólnego samopoczucia. Strefa SPA to miejsce, gdzie można skorzystać z zabiegów fizjoterapii.

Ogród Zmysłów – perła renesansu w sercu Poddębic

Gorące źródła to nie wszystko. W Poddębicach warto zwiedzić niezwykły Ogród Zmysłów, którego sercem jest zabytkowy pałac z XVII wieku, uznawany za prawdziwą perłę architektury renesansowej. W Ogrodzie znajdują się strefy: wzroku, słuchu, węchu, dotyku i równowagi. Na terenie Ogrodu, w Pijalni Wód Termalnych można napić się schłodzonej wody termalnej, a w centrum miasta przy fontannie Prima Balerina odkryć wszystkie uroki Poddębic!

ESKA Music Tour 2025 – muzyczna majówka w Poddębicach

1 maja 2025 roku, Poddębice staną się areną ESKA Music Tour! Na terenie koncertowym przy ul. Mickiewicza 13 czeka na Was mnóstwo atrakcji. Już od godziny 10:00 na basenach "Termalna 50-tka" będzie można podziwiać pokazy ratowników w akcji, wziąć udział w zajęciach Fitness fun i Gorących animacjach.

A wieczorem, o godzinie 18:00, rozpocznie się prawdziwa muzyczna uczta! Na scenie wystąpią gwiazdy polskiej sceny muzycznej:

LANBERRY

OSKAR CYMS

MARGARET

To będzie niezapomniany wieczór pełen pozytywnej energii i wspaniałej muzyki.

Dlaczego warto odwiedzić Poddębice?

Poddębice to idealne miejsce na majówkę! Połączenie relaksu w Termach Poddębice, zwiedzania Ogrodu Zmysłów i udziału w ESKA Music Tour 2025 to gwarancja niezapomnianych wrażeń. Nie czekaj, zaplanuj swój wyjazd już dziś i odkryj uroki Poddębic!

ESKA Music Tour 2025, Termalna Majówka w Poddębicach

1 maja 2025, teren koncertowy, ul. Mickiewicza 13

godz. 10:00 na basenach: "Termalna 50-tka", Ratownicy w akcji - pokazy w wodzie termalnej, Fitness fun i Gorące animacje

godz. 18:00 koncerty: LANBERRY, OSKAR CYMS, MARGARET

