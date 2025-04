Tragiczne dachowanie na A2. Nie żyje jedna osoba. Lądował śmigłowiec, trzy nastolatki w szpitalu

Dramat na A2: Jedna osoba nie żyje

Do wypadku doszło w sobotę około godziny 8:00 na 368. kilometrze autostrady A2 w kierunku Poznania. Jak poinformował bryg. Jędrzej Pawlak, oficer prasowy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi: „W okolicy miejscowości Nowostawy Dolne doszło do dachowania samochodu osobowego, który wypadł z jezdni”. Niestety, pomimo szybkiej akcji ratunkowej, życia 38-letniego mężczyzny nie udało się uratować.

„Jako pierwszy akcję ratowania uczestników wypadku rozpoczął ratownik medyczny, który akurat znalazł się w tym miejscu. Ewakuował on wszystkie osoby z pojazdu” – relacjonował strażak. Ranna 42-letnia kobieta została przetransportowana do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Trzy nastolatki w wieku od 11 do 16 lat zostały zabrane do szpitala przez pogotowie ratunkowe.

Utrudnienia na A2: Korek w kierunku Poznania

Po wypadku autostrada A2 w kierunku Poznania była zablokowana. GDDKiA poinformowała, że „utrudnienia na odcinku A2 między węzłami Łowicz i Łódź Północ w kierunku Poznania będą występować do godz. 11”. Kierowcy musieli liczyć się z dużymi opóźnieniami i korkami.

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną dachowania. Policja prowadzi dochodzenie, które ma wyjaśnić okoliczności tego tragicznego wypadku.