Kutno. Wielkie utrudnienia w ruchu pociągów. Jest relacja pasażerki

IMGW ostrzegało przed pogodą we wtorek, 14 stycznia, i miało rację, bo z wielu miejsc w Polsce dochodzą głosy o dużych utrudnieniach w ruchu pociągów. W gronie poszkodowanych osób, które na pewno nie dotrą na czas na miejsce, jest pasażerka pociągu Intercity "Kopernik" z Bydgoszczy do Lublina.

Jak napisała redakcji "Super Expressu", skład miał być o godz. 19.30 w Warszawie, ale w tym czasie "stał w szczerym polu" pod Kutnem, z uwagi na oblodzoną trakcję, do czego doprowadziły opady marznącego deszczu.

- Miała przyjechać po ludzi lokomotywa spalinowa z Kutna, ale śladu po niej nie ma. Podobno w całym rejonie nie jeżdżą elektryczne pociągi. Ludzie słyszą od konduktorki, że jakoś dociągną do Kutna "spalinówką" i tam będą sobie mieli łapać pociągi do Wawy, ale spalinówki nie ma, a ostatni pociąg do Warszawy z Kutna o 21.57 - czytamy.

Ludzie ewakuowani z pociągu Intercity

Te informacje potwierdził w rozmowie z "Super Expressem" bryg. Jędrzej Pawlak, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, dodając jednak, że ludzie zostali już ewakuowani z pociągu Intercity do drugiego skłądu.

- Zgłoszenie dotyczyło miejscowości Ostrowy w powiecie kutnowskim, gdzie udały się dwa zastępy straży pożarnej, by pomóc pasażerom dostać się do podstawionego pociągu - wyjaśnia.

Alerty pogodowe IMGW i RCB

O utrudnieniach w ruchu pociągów informuje też spółka PKP PLK SA, która wydała komunikat za pośrednictwem swojego profilu twitterowego.

- Alert RCB nie kłamał. W całej Polsce gołoledź. Do jutra rana czekają nas poważne utrudnia w ruchu pociągów z powodu marznących opadów i oblodzenia sieci trakcyjnych. Będą opóźnienia. Przyłączamy się do apelu kolegów z @GDDKiA: jeśli możecie, zostańcie w domach.

Alertami, ale IMGW, jest objęta prawie cała Polska. Ostrzeżenia noszą drugi stopień, informując o opadach marznącego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź, które mają się utrzymać do środy, 15 stycznia, do godzin porannych.

