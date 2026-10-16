Pogrzeb legendy Łodzi. Urna kształcie piłki i boisko pod ołtarzem

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
Dariusz Kucharski
Dariusz Kucharski
2026-10-16 13:21

Śmierć Jacka Ziobera odbiła się w mediach szerokim echem. Był jednym z najlepszych polskich piłkarzy początku lat 90-tych. Rozegrał ponad 200 meczów w ŁKS-ie, grał we francuskim Monpellier, hiszpańskiej Osasunie i USA. Trenował również polską kadrę w beach soccerze. 16 października w Łodzi odbył się pogrzeb legendy. Podczas uroczystości nie zabrakło akcentów związanych z tym, co kochał - piłką nożną.

Świat sportu w żałobie. Nie żyje Jacek Ziober

We wtorek, 6 października, świat sportu pogrążył się w żałobie. W wieku 60 lat zmarł Jacek Ziober - były piłkarz reprezentacji Polski. Wychowanek ŁKS-u rozegrał 46 spotkań w barwach narodowych, strzelając osiem bramek. W swojej karierze klubowej, poza Łodzią, występował m.in. we francuskim Montpellier HSC i hiszpańskiej CA Osasuna.

Na przełomie lat 80. i 90. uchodził za jednego z najlepszych polskich piłkarzy. W 1990 roku tygodnik "Piłka Nożna" uhonorował go tytułem Piłkarza Roku w swoim plebiscycie.

Po zakończeniu kariery piłkarskiej Jacek Ziober nie porzucił świata futbolu. Działał jako trener, prowadząc między innymi reprezentację Polski w piłce nożnej plażowej, a także udzielał się jako ekspert i komentator sportowy.

W ostatnich latach zmagał się z ciężką chorobą, która stopniowo odbierała mu sprawność i utrudniała codzienne funkcjonowanie.

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Ostatnie pożegnanie Jacka Ziobera - legendy piłki nożnej

W piątek, 16 października, odbyło się ostatnie pożegnanie cenionej legendy futbolu. Jacek Ziober spoczął w rodzinnym grobie na łódzkim cmentarzu św. Franciszka przy ul. Rzgowskiej. W uroczystości oprócz rodziny, bliskich i przyjaciół uczestniczyła również liczna delegacja klubu z Łodzi, a także mieszkańcy miasta i kibice, pamiętający jego sportowe osiągnięcia.

- Zgromadziliśmy się tu, by otoczyć pamięcią świętej pamięci Jacka - mówił w trakcie nabożeństwa pogrzebowego ksiądz Paweł Miziołek, łódzki kapelan sportu. - Śmiało wypowiadam tutaj te słowa, bo wspominamy Pana Piłkarza. Zapisane z wielkich liter. Pan Piłkarz. Legenda Łódzkiego Klubu Sportowego, człowiek, dla którego na stadion przez lata przychodzili kibice. Człowiek, który odcisnął swoją pieczęć, w historii polskiej piłki nożnej, jako jej reprezentant, człowiek, który jako trener w Beach Soccerze przekazywał swoją wiedzę młodzieży - mówił.

- Przyszło mi dziś pożegnać Jacka, choć myślałem, że to on będzie żegnał mnie - dodawał 87-letni Andrzej Strejlau, były selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski. - Miał tylko 60 lat. To najlepszy wiek, kiedy ten Jacek wezwany przez Boga na swoją ucztę, miał się dzielić swoją wiedzą, doświadczeniem, umiejętnościami z innymi. Niestety pan Bóg wezwał go przedwcześnie. Trudno nie zacytować tutaj księdza Jana Twardowskiego, który kiedyś stwierdził: „Kochajcie ludzi, bo oni strasznie szybko odchodzą” - dodał.

Podczas pogrzebu byłego piłkarza nie brakowało akcentów związanych z jego sportową pasją. Urna z prochami legendy ŁKS miała kształt piłki nożnej. Taki sam sportowy akcent miał jeden z pożegnalnych wieńców. Co więcej, w kaplicy cmentarnej tuż pod ołtarzem rozłożono zielony dywan na kształt piłkarskiego boiska, a obok urny postawiono oprawioną koszulkę zmarłego piłkarza z numerem 11.

W poniższej galerii zdjęć umieściliśmy zdjęcia z piątkowych uroczystości pogrzebowych legendy ŁKS-u.

Urna w kształcie piłki nożnej z tabliczką Jacka Ziobera. Na wstawce portret piłkarza. O pogrzebie czytaj w SE Łódź.
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