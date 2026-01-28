Kurs, który od początku budził niepokój

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 26 stycznia około godziny 22:40. 32‑letnia kobieta zamówiła przejazd z Widzewa do Głowna. Kierowca od razu poczuł, że coś jest nie tak — i odmówił realizacji kursu.

– Popatrzyłem na panią i stwierdziłem, że nie mam do niej zaufania. Odpowiedziałem, że tam nie będę jechał – relacjonował Denis, 22-letni kierowca taksówki w rozmowie z dziennikarzem TVN24.

Niestety, jego obawy okazały się słuszne.

„Dawaj pieniądze. Raz!”

Pasażerka zaczęła się awanturować, po czym wyciągnęła nóż i kilkukrotnie przyłożyła ostrze do ciała kierowcy. Zażądała pieniędzy, używając wulgarnych gróźb.

- Dawaj pieniądze. Raz! - krzyczała do kierowcy.

Całe zajście zarejestrowała kamera zamontowana w aucie.

Kiedy Denis próbował odjechać, kobieta nakazała mu zatrzymać pojazd. W pewnym momencie miała nawet wykonać ruch sugerujący próbę ugodzenia go w szyję. Twierdziła też, że jest w ciąży, po czym oskarżyła kierowcę o wzywanie policji i kazała mu zniszczyć telefony.

Mężczyzna, chcąc ratować życie, podporządkował się poleceniom.

Ucieczka w ostatniej chwili

W pewnym momencie agresorka straciła czujność. To dało kierowcy jedyną szansę na ratunek.

– Udało mi się złapać taki moment, żeby odpiąć pas i wyskoczyć z tego auta – opowiadał Denis cytowany przez TVN24.

Po ucieczce, dzięki przypadkowym osobom, natychmiast powiadomił policję.

Nożowniczka zatrzymana

We wtorek rano, 27 stycznia, funkcjonariusze łódzkiej policji zatrzymali 32‑letnią kobietę. Usłyszała zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Za taki czyn grozi jej nawet do 20 lat więzienia.

Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa Łódź‑Widzew.

Sonda Często jeździsz taksówkami? Tak, często Tylko czasami W ogóle