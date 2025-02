Strzały w myjni samochodowej w Łodzi, i to znowu! Przerażona kobieta mówi, co się działo

Przed godz. 2 w czwartek, 20 lutego, mieszkańcy Łodzi usłyszeli głośną eksplozję. Okazało się, że w dwóch budynkach przy ul. Brzezińskiej i Taterniczej doszło do wybuchu gazu, który ulatniał się z gazociągu, ale jego wybicie nastąpiło przez system kanalizacyjny. Ze zniszczonych domów, z których jeden nie nadaje się już do użytkowania, i z okolicznych budynków ewakuowano łącznie ok. 90 osób, dla których podstawiono dwa autobusy.

Na całym osiedlu (ok. 800 domów) odłączono gaz i energię elektryczną, które mają zostać przywrócone jeszcze w czwartek. Nawet do piątku, 21 lutego, bez gazu będą się musieli natomiast obyć mieszkańcy jednego z dwóch domów, gdzie doszło do wybuchu.

- W tym bardziej zniszczonym budynku m.in. wyleciały trzy okna, i to w całości, ale przebywająca w nim kobieta znajdowała się w innym pomieszczeniu, relatywnie najdalej od miejsca eksplozji - relacjonuje w rozmowie z "Super Expressem" bryg. Jędrzej Pawlak, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Działania strażaków na miejscu zdarzenia zakończyły się przed godz. 13. Źródło wycieku gazu zostało zlokalizowane, dlatego na miejscu cały czas pracują m.in. pogotowie gazowe i energetyczne. Jak przekazały naszej redakcji służby, w wyniku wybuchu nikt nie ucierpiał.

