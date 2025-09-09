Potężne zderzenie tira i ciężarówki z maszyną budowlaną! Jeden kierowca nie żyje. Nocna tragedia na A2 [ZDJĘCIA]

2025-09-09 9:46

Na 336. kilometrze autostrady A2 (w pobliżu Florianek) doszło w nocy z poniedziałku na wtorek, 9 września, do śmiertelnego wypadku. Ze wstępnych ustaleń służb wynika, że zderzyły się trzy samochody, tj. dwa ciężarowe i pojazd pilota, który towarzyszył mężczyźnie przewożącemu maszynę budowlaną. Na miejscu zginął kierowca tira z naczepą, a jedna osoba trafiła do szpitala w Zgierzu.

  • W nocy 9 września na autostradzie A2 pod Zgierzem doszło do tragicznego wypadku z udziałem trzech pojazdów.
  • W kolizji ciężarówek i pojazdu pilota zginął kierowca tira, a inna osoba została ranna.
  • Co doprowadziło do tego zdarzenia i jakie są najnowsze ustalenia śledczych?

Śmiertelny wypadek na A2 pod Zgierzem. Zderzenie trzech pojazdów, w tym dwóch ciężarówek

Policja w Zgierzu wyjaśnia szczegółowe przyczyny i okoliczności śmiertelnego wypadku na 336. kilometrze autostradzie A2 w pobliżu miejscowości Florianki. W nocy z poniedziałku na wtorek, 9 września, po godz. 3 na pasie w kierunku Warszawy zderzyły trzy pojazdy:

  • samochód ciężarowy z naczepą;
  • samochód ciężarowy typu: oversize przewożący maszynę budowlaną;
  • pojazd pilota, który towarzyszył w transporcie maszyny.

Wstępnie okoliczności nie są jeszcze znane, ale na miejscu wypadku zginął kierujący tirem z naczepą. Ranny został natomiast kierowca pilota, który w momencie przyjazdu służb ratowniczych znajdował się poza pojazdem.

- Mężczyzna trafił do szpitala w Zgierzu - poinformował "Super Express" sierż. sztab. Bartłomiej Arcimowicz, p.o. rzecznika policji w Zgierzu.

Na miejscu pracują mundurowi pod nadzorem prokuratora, ale utrudnienia w ruchu powinny się już kończyć. 

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.

Sąd nie posłuchał matek ofiar tragicznego wypadku

Śmiertelny wypadek na A1 pod Zgierzem. Zderzyły się trzy pojazdy, w tym dwa tiry [ZDJĘCIA].
11 zdjęć
