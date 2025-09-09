We wtorek, 9 września, rusza proces Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie tragicznego wypadku, w którym zginęła trzyosobowa rodzina.

Mężczyzna, początkowo świadek zdarzenia, wyjechał z Polski, zanim postawiono mu zarzuty.

Po zakończeniu długiej procedury ekstradycyjnej ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich Sebastian M. trafił z powrotem do kraju, a teraz stanie przed sądem. Co ujawni proces?

Piotrków Trybunalski. Początek procesu Sebastiana M.

Kara maksymalna 8 lat więzienia grozi Sebastianowi M. za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Proces mężczyzny rusza niemal 2 lata po zdarzeniu, do którego doszło 16 września 2023 r. w godzinach wieczornych. Prowadzący BMW oskarżony zderzył się z osobową kią, której kierowca stracił panowanie nad autem i uderzył w bariery energochłonne. Wskutek tego w aucie ofiar wybuchł pożar, a po jego ugaszeniu znaleziono w nim ciała: 39-letniego Patryka, 37-letniej Martyny i ich synka, 5-letniego Oliwiera - rodziny z Myszkowa, która wracała do domu z wyjazdu nad morze.

Sebastian M. miał na początku tylko status świadka zdarzenia, a w pierwszym komunikacie policji nie było nawet mowy o tym, że w wypadku brało udział inne auto niż to, którym podróżowały ofiary, co spowodowało falę spekulacji i domysłów wśród internautów. Wszystko dlatego, że w sieci krążyły już nagrania z tragedii, na którym widać było zderzenie dwóch pojazdów. Tymczasem Sebastian M. wyjechał z kraju, by via Niemcy i Turcja dotrzeć do Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Dopiero wtedy, ale już zaocznie, mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, po czym wydano za nim list gończy, a następnie czerwoną notę Interpolu.

Sebastian M. był bohaterem mediów już w 2012 r.! Jego urządzenie miało być jedynym takim w Polsce

Ekstradycja Sebastiana M. i powrót do Polski

Po zatrzymaniu w Emiratach, do którego doszło 4 października 2023 r., została wszczęta procedura ekstradycyjna Sebastiana M. do Polski, która zakończyła się dopiero w maju br.

- Sąd Najwyższy Zjednoczonych Emiratów Arabskich odrzucił odwołanie Sebastiana Majtczaka i potwierdził dopuszczalność ekstradycji. 15 maja 2025 roku ostateczną zgodę na ekstradycję wydał Minister Sprawiedliwości ZEA, co zakończyło procedurę ekstradycyjną. Jest to pierwszy przypadek ekstradycji obywatela polskiego z tego państwa - informowała prokuratura w Katowicach.

Sebastian M. trafił do Polski 26 maja i po usłyszeniu zarzutu, do którego się nie przyznał, składając "ogólnikowe wyjaśnienia", został osadzony w jednym z aresztów na terenie województwa śląskiego, gdzie przebywa do tej pory. Pierwsza rozprawa w procesie Sebastiana M. ma się rozpocząć we wtorek, 9 września, o godz. 9.

