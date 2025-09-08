Sąd w Poznaniu nie wszczął postępowania ws. pozwów żony i ojca Sebastiana M. przeciwko Wykop.pl.

Bliscy Sebastiana M. domagali się ponad 1,5 mln zł za naruszenie dóbr osobistych w postaci internetowego hejtu.

Powodem oddalenia pozwów były braki formalne, których nie uzupełniono.

Pozwy rodziny i gości weselnych Sebastiana M. Jest decyzja sądu

Sąd w Poznaniu nie wszczął postępowania w związku z pozwami żony i ojca Sebastiana M., a obie sprawy zostały prawomocnie zakończone - informuje "Fakt". Obydwoje domagali się za pośrednictwem Fundacji Freedom-24 zadośćuczynienia w wysokości ponad 1,5 mln zł za naruszenie ich dóbr osobistych przez serwis Wykop.pl. Jak podkreślała kobieta, pieniądze miały trafić na cele charytatywne.

Same pozwy były efektem internetowego hejtu, jaki dotknął rodzinę Sebastiana M., po tym jak okazało się, że brał on udział w wypadku na autostradzie A1, a w związku z którym usłyszał później zarzuty.

- Mnie i moim bliskim grożono śmiercią, okaleczeniem, pozbawiono mnie pracy i możliwości zarobkowych, zszargano nasze dobre imię na każdy właściwie możliwy sposób. Dlatego powiedziałam stanowcze "dość" - napisała w oświadczeniu przesłanym do "Faktu" żona Sebastiana M.

Co ciekawe, przyczyną nie wszczynania postępowania w obu powyższych przypadkach były braki formalne, które ujawnił sąd we wnioskach. Z uwagi na to, że nie zostały one uzupełnione, zapadła decyzja o zwróceniu obu pozwów.

Swoje pozwy do sądu złożyła również część gości weselnych Sebastiana M., których wizerunki udostępniono przy okazji publikacji zdjęć z uroczystości. Jak informuje "Fakt", chodzi o ok. 10 osób, ale na razie nie wiadomo, jak zakończyły się te sprawy.

Tak wygląda po kilku miesiącach aresztu Sebastian M. "Ma status więziennego celebryty"

Tymczasem we wtorek, 9 września, przed Sądem Rejonowym rusza proces Sebastiana M. Mężczyzna jest oskarżony o spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, do którego doszło we wrześniu 2023 r. na autostradzie A1 w Sierosławiu pod Piotrkowem Trybunalskim. W zdarzeniu zginęła trzyosobowa rodzina z Myszkowa.