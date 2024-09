i Autor: AGO zdjęcie ilustracyjne

tajemnicza śmierć

Przerażające odkrycie w lesie na granicy dwóch województw! W spalonym aucie znaleziono zwłoki

Makabryczne odkrycie w lesie w powiecie sieradzkim. Do pożaru auta doszło w sobotę (28 września). To wtedy strażacy zostali wezwani do pożaru samochodu osobowego w pobliżu miejscowości Jasionna. Jak się okazało, we wraku auta znaleziono spalone ciało.