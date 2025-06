96-latek za kółkiem zszokował strażników! To mówiła mu przez telefon żona. Nie zauważył nawet tego

Był ścigany od 20 lat. Zmienił tożsamość, prowadził firmę. Ekstradycja Łukasza R. „Rataja” do Polski

Quiz o wakacyjnych hitach. Sprawdź się!

Witajcie w naszym quizie, w którym sprawdzimy waszą wiedzę muzyczną. Niech to będzie wakacyjna "Jaka to melodia?". Tym razem testujemy, czy żadnych tajemnic nie mają przed wami wakacyjne przeboje. Piosenki, które wybraliśmy, popularne były głównie latem i znakomicie pasowały do dyskotek, ognisk i imprez przy grillu ze znajomymi czy też leniwego wypoczynku na plaży. Zazwyczaj artyści, którzy wykonywali te piosenki nigdy więcej nie stworzyli niczego równie popularnego.

Zapytamy Was o teksty, tytuły i wykonawców letnich przebojów. Kto nie ma wyłączonego radia latem, ten bez problemu powinien poradzić sobie z przygotowanymi przez nas pytaniami. Zdobycie ponad połowy punktów jest wręcz obowiązkiem! Do dzieła!

Poniżej znajdziecie nasz quiz, który zmaga się z dziesięciu pytań. Każde z nich zawiera trzy odpowiedzi, ale tylko jedna jest poprawna. Powodzenia!

QUIZ. Pamiętasz te wakacyjne hity! Po 7/10 możesz zatańczyć taniec radości! Pytanie 1 z 10 Zaczynamy! Letni przebój zespołu Wilki to... "Baśka" "Kaśka" "Aśka" Następne pytanie

Co to jest quiz?

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.