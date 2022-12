Pieniądze z ubezpieczenia trafią do banku, a nie mieszkanki Łodzi? Kobieta i jej narzeczony stracili wszystko [ZDJĘCIA]

Zabił Martę i uprowadził jej dziecko. „Wyższa kara wyeliminowałyby go ze społeczeństwa”

QUIZ. Sobotnia ortografia. Razem czy osobno? Wiedza z polskiego może się przydać!

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.

QUIZ. Sobotnia ortografia. Te błędy popełniają wszyscy! Dasz radę ich uniknąć?

QUIZ. Sobotnia ortografia. Odmiana przez przypadki. Nastawcie celownik i zdobądźcie komplet!

QUIZ. Sobotnia ortografia. Napiszesz to z małej czy dużej litery? Nie zawstydź swojej polonistki!