Rod Stewart wraca do Łodzi! Rusza sprzedaż biletów na jedyny koncert w Polsce

QUIZ. My podajemy jedno słowo, wy podajecie całą definicję. Co to znaczy? Wytężcie pamięć i powalczcie o komplet

18 czerwca 2024 r. publiczność zgromadzoną w łódzkiej Atlas Arenie rozgrzeje Rod Stewart. Będzie to jego jedyny koncert w Polsce w ramach trasy „One last time” i piąty w całej ponad 50-letniej karierze artysty. Ostatni koncert Roda Stewarta w Polsce odbył się w 2016 roku w Łodzi i wypełnił Atlas Arenę po brzegi.

- Poprzedni występ Roda Stewarta w Atlas Arenie obejrzało ponad 12 tys. osób. Przyszłoroczny koncert, z pewnością będzie się cieszył taką samą, jeśli nie większą popularnością. Łódzcy fani, zgodnie z zapowiedzią artysty, usłyszą jego największe hity oraz mogą spodziewać się wielu, ekscytujących niespodzianek - zapowiada Tomasz Korowczyk, rzecznik prasowy Atlas Areny.

Bilety na koncert Roda Stewarta w Łodzi

Sprzedaż biletów na koncert Roda Stewarta w Łodzi rozpocznie się w środę (6 września) o godz. 10:00 na LiveNation.pl.

Rod Stewart sprzedał ok. 250 mln płyt i singli na całym świecie, co czyni go jednym z najlepiej sprzedających się artystów w historii muzyki rozrywkowej. Jest też jedną z niewielu gwiazd, które cieszyły się najlepszymi wynikami na listach przebojów w każdej dekadzie swojej kariery. Artysta może pochwalić się licznymi prestiżowymi nagrodami branżowymi, w tym dwukrotne wprowadzono go do Rock and Roll Hall of Fame, wręczono ASCAP Founders Award za inwencję twórczą w pisaniu piosenek, stał się bestsellerowym autorem New York Timesa, otrzymał Grammy™ Living Legend, a w 2016 roku oficjalnie stał się "Sir Rodem Stewartem" po tym, jak otrzymał tytuł szlachecki w Pałacu Buckingham za zasługi dla muzyki i działalności charytatywnej.